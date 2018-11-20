Turkland Sigorta Maher Holding Bünyesine Katıldı

20 Kasım 2018 Salı 15:56



20 Kasım 2018 Salı 15:56

Maher Holding hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta'yı bünyesine kattı. Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, "Güçlü ve büyüyen bir Türkiye için yatırım şart ve bizler bu bilince sahip olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.Turkland merkez ofisinde yapılan devir ve imza törenine katılan Mahmut Erdemoğlu, Turkland Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bilani ile bir araya gelerek son imzaları attı. Erdemoğlu, 2 yıl içinde ikinci sigorta şirketini holding bünyesine ekleyerek, sigorta sektörüne verdikleri önemi ve bu sektörde ana aktörlerden biri olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Quick Sigorta ile başladığımız sigortacılık ve teknoloji yatırımlarımız devam edecek. Güçlü ve büyüyen bir Türkiye için yatırım şart ve bizler bu bilince sahip olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Turkland Sigorta'nın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek gelecek yıllarda planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Uluçeçen, Maher Holding'in Quick Sigorta ile başlayan sigortacılık sektörü yatırımlarının aynı hızla devam edeceğini belirterek, "Quick Sigorta önemli bir başarı yakaladı. Dijital yaklaşımı, bu yaklaşım etrafında şekillenen yönetim anlayışı ve son derece etkili ve benim sürekli "sosyal-dijital" olarak adlandırdığım iletişim süreçleri sektöre önemli katkılarda bulundu. Turkland Sigorta ise daha sonra ayrıntılarını açıklayacağımız birçok yenilik ve farklılık ile sahneye çıkacak. İki şirket tamamen bağımsız şekilde faaliyet gösterecek. Turkland Sigorta'nın da aynen Quick Sigorta gibi önemi başarılara imza atacağından eminim. Bu vesile ile Turkland Sigorta'nın bugüne kadar sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayan tüm eski yöneticilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bize çok temiz bir şirket teslim ettiler" şeklinde konuştu.Turkland Sigorta Genel Müdürü olarak atanan Sertem Demir ise geçiş dönemini hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Mevcut ekibe katılacak yeni arkadaşlarımız olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılanma ve planlama çalışmalarımız tamamlanmak üzere. En kısa sürede faaliyetlerimiz hızlanacak ve Maher Holding bünyesindeki bir başka başarılı sigorta şirketi olarak yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA