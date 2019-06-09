Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı

Fransa
'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol
Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.
2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris
'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşları, sloganlarla kutlama yaptı. - PARİS
Kaynak: İHA
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