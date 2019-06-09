09.06.2019 11:01
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Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı

Türkler galibiyeti Champs-Elysees

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşları, sloganlarla kutlama yaptı. - PARİS
Kaynak: İHA
Futbol, Fransa, Spor

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