09.06.2019 11:02
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Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı

- Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladıPARİS - Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.

- Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı
PARİS - Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşları, sloganlarla kutlama yaptı. Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı
Kaynak: İHA
Futbol, Fransa, Güncel