"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" 17 Ocak'ta vizyonda olacak

Yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.Başrol oyuncularıyla birlikte Ortaköy'de Feriye Sineması'nda gerçekleşen basın toplantısına katılan Bozdağ, 2 yıl önce kurduğu bir hayalden yola çıktığını belirterek, "Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini Diriliş ve Kuruluş ile anlattık. Hayallerimden biri de Osmanlı Devleti'nin, suyun öte yakasına geçme hikayesiydi. Balkanların fütuhat ve fetih politikasıydı. 2 yıl boyunca çalıştık. Büyük bir plato yapıldı. Hikayesi şekillendi. Daha sonra da projeyi hayata geçirdik." dedi.Bozdağ, Türkiye 'de tarihi projelerin pek başarılı olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Tarihi proje anlamında, bizim sinemamız, dizimiz ve TV dünyamız yeni yeni bir endüstri haline geliyor. Sizin hayal kurmanız ve projeye imza atmanız yetmiyor. Onu yapacak bir ekibe, sizinle beraber olacak bir figüran ekibine, kostüm tasarımcısına, sanat yönetmenine ihtiyacınız oluyor."Diriliş ve Kuruluş adlı yapımlarla son 4-5 yılda iyi bir tecrübe elde ettiklerinin altını çizen Bozdağ, "Bu tecrübemizi sinemaya da aktarmak istedik. Bizim için bu bir başlangıç. Akıncıları, Türkiye'nin en büyük platosunda yaptık. Güzel bir işe imza attık. Tüm ekip arkadaşlarımız da gece gündüz çalıştı ve nihayete erdi." ifadelerini kullandı.Başarılı yapımcı, heyecanlı olduğunu ve kurgu aşamasında filmi neredeyse bin kez izlediğini belirterek, "Çok büyük bir bütçe. Bir de sinemanın krizde olduğu, insanların sinemaya güveninin gittiği bir dönemde, aslında bir risk alarak girdik. Sadece at bile başlı başına bir hikaye. 70'e yakın at, bu proje için özel eğitildi. Sungur'un kullandığı, yoldaşı olan kuş, 6 ay boyunca oyuncumuzla ve atıyla eğitildi." diye konuştu.Ekip olarak iyi bir tecrübe kazandıklarına dikkati çeken Bozdağ, 40 ülkede gösterime girecek filmin daha sonra gösterimde olduğu ülke sayısının 60'a çıkacağını söyledi.Bozdağ, hazır bir plato olmasına rağmen yapımın 30 milyona yakın bir bütçeye mal olduğunu ifade ederek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, çok kısa bir sürede, bir plato yapabilir, film çekebilir ve bunu da teknik, görüntü ve reji anlamında dünyanın izleyeceği bir proje haline getirebiliriz." dedi."Akıncı olabilmek için çok çalıştık"Filmde "Sungur" karakterini canlandıran oyuncu Emre Kıvılcım, yapım için yoğun bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Sungur, davası devlet olan usta bir akıncıdır. Çocukluğundan beri akıncı ocağında büyümüş. Ailesini küçük yaşlarda kaybettiği için babası gibi sevdiği, Konuralp tarafından yetiştirilmiş ve yeteneğiyle Fatih Sultan Mehmet'in gözdesi haline gelmiş bir akıncıdır. Filmde izleyicilerimiz bunu görecek zaten.""Alina"yı oynayan genç oyuncu Ece Çeşmioğlu da hiçbir proje için bu kadar çalışmadığını aktararak, "Ne dizi ne film, bu kadar çalıştığım, bu kadar ön hazırlık aşamasından geçtiğim bir iş olmamıştı. Böyle olması gerekiyormuş, onu öğrendim. Bir kere dönem çekiyoruz ve o döneme, o karaktere hakim olmak gerekiyor. Gerçeği yansıtıyoruz. Bu yüzden de avucumuzun içinde tutuyor olmamız gerekiyor her şeyi, yanlış bir şey yapmamak adına." ifadelerine yer verdi.Tarihteki en acımasız krallardan biri olan Sırp kralı "Lazar"ı canlandırdığını söyleyen Levent Özdilek, 1456'da yaşanmış gerçek bir dönemin ele alındığını vurgulayarak, "Dünya tarihi için çok önemli bir dönem. Çünkü 3 yıl öncesinde bir çağ değişmiş. Şimdi içinde bulunduğumuz İstanbul fethedilmiş." dedi.Özdilek, çekimler öncesi aylarca ata binme, kılıç, ok, mızrak ve hançer kullanma konusunda tüm ekibin eğitim aldığına dikkati çekti."Çekimlerin ilk gününden etkilendim"Usta oyuncu Serdar Gökhan da kariyeri boyunca, dönem filmlerinde çok eskiden beri rol aldığına işaret ederek, "İmkansızlıklar zamanında da yaptık bu işleri. Şimdi her türlü imkan olduğu için çok daha rahat çalıştık, daha verimli oldu." değerlendirmesinde bulundu.Oyuncu Cemal Hünal, tarihi ve dönem filmlerini çok sevdiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Bu bambaşka bir tecrübeydi. Çünkü Belgrad Ormanı'ndaki sete gittim. İlk set günüm. Baktım bir kervanın başı var. Arabalar, 50-60 kadar muhafız... Hepsi silahlı. Benim baktığım mesafeden bile inanılmaz gerçekçi görünüyordu. Bu kervanı bir gezeyim dedim. 200 metre kadar olacağı hiç aklıma gelmemişti. Dizilimi bile o kadar gerçekçiydi ki. Zaten beni aldı götürdü, yuttu. Bu kadar ikna edici bir iş ortamında çalışmak, oyuncular için çok büyük bir nimet. Bize verilen çok fazla malzeme var burada, bir işi daha iyi yapabilmemiz için. Onun için ben ilk günden çok etkilendim.""Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.Çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapılan ve hazırlık süreci bir yıl süren film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede izleyiciyle buluşacak.