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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

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09.10.2019 15:59Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi
Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.


Yönetmen :Kamil Aydın
Senaryo:Mehmet Bozdağ, Atilla Engin
Oyuncular:Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal, Serdar Gökhan
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Yapımcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:20.12.2019

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Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Bozdağ, Kamil Aydın, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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