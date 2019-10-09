Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. Yönetmen :
Kamil AydınSenaryo:
Mehmet Bozdağ, Atilla EnginOyuncular:
Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal, Serdar GökhanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Türkler Geliyor: Adaletin KılıcıYapımcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
20.12.2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.