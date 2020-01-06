Yakında vizyonda olacak olan ve henüz yayınlanmadan sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, oyuncuları, konusu ve diğer detayları ile merak konusu oldu. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona giriyor, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve diğer detaylar…

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyon tarihi: 17 Ocak 2020

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU NEDİR?

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Yönetmeni: Kamil Aydın

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Oyuncuları: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Serdar Gökhan

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Türü: Drama, Tarih, Aksiyon

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Yapım Yılı: 2019

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Almanya Vizyon Tarihi: 23 Ocak Cuma

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin