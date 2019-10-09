Haberler » Güncel » 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'ndan ilk görüntüler

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"ndan ilk görüntüler

"Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutulamare" gibi birçok diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin ilk görüntüleri yayınlandı.

09.10.2019 17:19
"Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutulamare" gibi birçok diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin ilk görüntüleri yayınlandı.
Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile usta aktör Levent Özdilek paylaşıyor.
Filmde ayrıca Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir rol alıyor.
Filmin senaryosu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi·n tarafından kaleme alınırken, Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların destansı hikayesi anlatılıyor.
Aksiyon türündeki filmin, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkeler gösterime girmesi planlanıyor.

Diriliş Ertuğrul, Mehmet Bozdağ, Kamil Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:32 "İnsanla suyu bir araya getirmek güçleşti"
19:32 Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
19:32 Barış pınarı harekatı koordinasyon toplantısı
19:32 Van gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist öldürüldü
19:32 Spor a milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü
19:32 Adıyaman'da ulusal tamp deprem tatbikatı başladı
9.10.2019 19:35:20