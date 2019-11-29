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"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı

Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile Türkiye'de dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın fragmanı yayınlandı.

29.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:51

prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak Bozdağ Film, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. Film, ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

17 OCAK'TA VİZYONA GİRİYOR

İstanbul'u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma'ya çevirdiği dönemde; anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafya da yeşermesini konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek.

FİLMİN KADROSUNDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ OYUNCU VAR

Kamil Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.


Hollywood, Türkiye, Magazin


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