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Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.

14.10.2019 00:05
ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da, Türk sivil toplum örgütleri tarafından Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, harekata destek sloganları attı. Caddede Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlar, "YPG/PKK ve DEAŞ terörünü durdur, PKK bir terör örgütüdür" yazılı pankartlar taşıdı.
(İHA)
Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

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Kaynak: İHA

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