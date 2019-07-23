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Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor

2017 verilerine göre, AB pasaportu almaya hak kazanan Türk vatanbdaşlarının sayısı 29 bin 807. Bunların yüzde 50.2'si Almanya'da, yüzde 17.9'u Fransa'da, yüzde 10'u Hollanda'da, yüzde 5.3'ü İngiltere'de, yüzde 16.6'sı ise diğer AB ülkelerinde vatandaşlık aldı.

23.07.2019 16:07 Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor
Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat, 2017 yılına ait vatandaşlık verilerini paylaştı. 2017'de 825 bin kişi AB vatandaşı olurken, İtalya yüzde 18 ile en çok vatandaşlık veren ülke olarak ön plana çıkıyor. İtalya'yı yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Almanya ve Fransa takip ediyor. İsveç ve İspanya'nın vatandaşlık verme oranı ise yüzde 8.

En çok AB vatandaşlığı alanlar Faslılar

En çok AB vatandaşlığı alanlar yüzde 8 ile Faslılar ve yüzde 7 ile Arnavutlar. Bu iki ülkeyi yüzde 4 ile Türk ve Hindistan vatandaşları takip ediyor. Fransa, İtalya ve İspanya AB vatandaşlığı alan Faslıların yüzde 83'üne ev sahipliği yapıyor. Verilere yansıyan Arnavutların yüzde 97'si Yunanistan ve İtalya'dan AB vatandaşlığı aldı. Hindistan vatandaşlarına en çok vatandaşlık veren ülke ise yüzde 53 ile İngiltere.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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