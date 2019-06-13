Türklerin Anadolu'dan Rumeli
'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kapsamında, Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesi Çardak
beldesinde tören düzenlendi.
İlk olarak, Gazi Yakup Bey'in adını taşıyan caminin avlusunda bulunan mezarına, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu
Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Belediye Başkan Vekili Beyti Doğan, Çardak Belediye Başkan Vekili Ayhan Gül ve diğer protokol üyeleri tarafından çiçek bırakıldı.
Tarihi Han
Meydanı'ndaki anma töreninde konuşan Gül, Çardak'ın Çanakkale Boğazı
'nın kuzeyinde yer alan, yeşil ile mavinin iç içe geçtiği, Asya
ile Avrupa
'nın göz göze geldiği şirin bir belde olduğunu söyledi.
Türklerin Rumeli'ye geçişine ilişkin bilgiler veren Gül, şunları kaydetti:
" Osmanlı İmparatorluğu
'nun kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi
, o günkü adıyla Rumeli olarak anılan Trakya topraklarını fethetmek için, bu görevi kendi oğlu Gazi Süleyman Paşa
'ya verir. O dönemin gözü pek ve savaşçı komutanı Süleyman Paşa, 80 kişilik bir kuvvet oluşturarak yola çıkar. Yaya olarak 4 günde Bursa
'dan şu anda bulunduğumuz mevkiye ulaşırlar. Alem Sultan Otağı'nı kurarak beldemize yerleşmiş olur. Gözlerini karşı kıyıda uzanan Bizans topraklarından ayıramayan Süleyman Paşa, askerlerine birkaç gün dinlendikten sonra hazırlık yapmaları emrini verir. Askerler de ilk önce bir mescit oluşturup su kuyusu açarak hazırlıklara başlar. Bu çalışmalar neticesinde, yiğitler Gelibolu'ya sal yaparak geçmeyi planlar. Bugün 'Salbaş
' diye adlandırılan mevki o zamanlar gür ormanlarla kaplı bir arazidir. Osmanlılar büyük bir gizlilik içinde burada sal yapımına girişir. Sevindik
ismindeki bir neferin, salların altına öküz işkembelerinden tulum yaparak koyma fikriyle bu konuda başarılı olan askerlerimiz, Çardak kıyılarından iki büyük salla karşıya geçmeyi başarır."
Gül, Osmanlı askerlerinin Avrupa yakasına geçtiklerinde Gelibolu kayalıklarında şükür namazı kıldığını belirtti.
Daha sonra yaşanan gelişmelere değinen Gül, "Gazi Süleyman Paşa, az ileride bulunan Bizans yönetimindeki Çimpe Kalesi'ne girmek için yanındaki beylerle fikir yürütürken, avlanmak için bölgede dolaşan bir grup askerimiz de o bölgede bulunan bir köylüyü yakalayıp Gazi Süleyman Paşa'nın huzuruna getirir. Köylünün perişan halini görüp üzülen paşa, bu köylüye elbise ve altın verir. Bu durumdan etkilenen köylü ise askerlerimize yardım ederek, onları gizli bir geçitten Çimpe Kalesi'ne sokar. O dönemdeki Bizans yönetiminden rahatsız olan kale halkı ise Gazi Süleyman Paşa'ya itaat eder ve böylece Rumeli'nin fethi gerçekleşmiş olur." dedi.
Gül, bu olaydan yıllar sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet
'in, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için Çardak'ta kurduğu orduya Gazi Yakup Bey'i komutan olarak atadığını anlattı.
Gazi Yakup Bey'in, bölgeye cami, hamam, medrese ve han ile 7 su kuyusu kazandırdığını belirten Gül, " Çamköy
, Hasköy
ve Kalfadız köylerinde yaşayan halkı, Çardak'ta altyapısını kurduğu iskana zorunlu kılarak Çardak'ı merkezi yerleşim birimi haline getirmiştir." dedi.
Mehter konserinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Çardak iskelesinden feribotla Gelibolu'ya geçip Rumeli'ye geçişi canlandırdı.
Kaynak: AALapseki
, Çanakkale
, Çardak
, Rumeli
, Güncel