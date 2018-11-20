Türklerin Derdi Kemerli Burun!

Dış görünüş insanın psikolojisini ve sosyal yaşantısını fazlasıyla etkiliyor. Sosyal medyanın da etkisiyle estetik operasyonların sayısı hızla artıyor. Türkiye'de insanların en çok kemerli burundan şikâyetçi olduğunu söyleyen

Görüntüsünden memnun olmayan birçok kişi artık estetik yaptırıyor. Güzelleşmek günümüzde lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü kişi kendini beğendikçe psikolojik olarak rahatlıyor, özgüveni yerine geliyor ve sosyal ilişkilerini daha rahat kurabiliyor. Hatta kalbi boş olanlar bu sayede mutluluğu bulabiliyor! Türkiye başta burun estetiği olmak üzere en sık estetik yaptıran ülkeler arasında geliyor. Durum böyle olunca para kazanmak uğruna insanları sağlığından eden merkezler de çoğalıyor. Peki, estetiğe karar verdiysek ilk adımımız ne olmalı? İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Estetik ve Pastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Çöloğlu, önemli bilgiler verdi.

KAFANIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN

Dünyada en çok burun estetiği yapılan ülkelerin başında Türkiye var. Bu nedenle en deneyimli ve başarılı burun estetiği cerrahların sayısı diğer ülkelere göre daha fazla… Ülkemizde burun estetiği için en sık başvuru nedeni burun sırtı kemeridir. Daha sonra burun ucu düşüklüğü ve üçüncü sırada eğrilik geliyor. Burun estetiğine karar verdiğinizde doğru cerrahı seçmeniz çok önemli! Burun ameliyatı konusunda deneyimli mi, son gelişmeleri takip ediyor mu, akademik olarak donanımlı mı? Tecrübeli bir doktor, hastanın yüzüne baktığında o yüzde nasıl bir burnun daha iyi görüneceğine karar verebilir. İdeal burnun yüze göre belirlenmiş oranları olsa da, öncesinde simülasyonla ameliyat sonrası sahip olacağınız burnu görmeniz doktorunuzla ameliyat öncesi anlaşmanızı kolaylaştırır. Daha sonra yaşayabileceğiniz kötü sürprizleri önler. Doktorunuzdan önceden ameliyat ettiği hastaların resimlerini de talep etmelisiniz. Eğer aklınızda küçük bir soru işareti bile oluşursa ameliyattan vazgeçin. Çünkü hiç ameliyat olmamış bir burundan güzel bir sonuç elde etmek, kötü yapılmış bir burunu düzeltmekten çok daha kolaydır.

72 YAŞINDA ESTETİK YAPTIRANLAR DA VAR

18 yaş üstü psikolojik olarak sağlam olan her insana burun estetiği yapılabilir. Birçok ilginç vakam oldu. Ancak iki hastam güzel yüz imajının herkes için ne kadar önemli olduğunu vurgular cinstendi. Bunlardan biri görme engelli, diğeri 72 yaşında burun estetiği isteğiyle başvuran hastalarımdı. Konuşunca ve muayene edince aslında çok haklı sebepleri olduğunu gördüm ve ameliyatları yapmayı kabul ettim. Sonuç da çok güzel oldu.

SABAH HASTANEDE, AKŞAM EVDESİNİZ

Rinoplasti kelime anlamı 'buruna şekil verme'dir. Burun estetiği anlamına da gelir. Sabah ameliyat ettiğimiz hastayı akşam evine yürüyerek gönderebiliyoruz. Ama hasta gitmek istemezse bir gece misafir ediyoruz. Ameliyattan çıktığında hemen burnundan nefes almaya başlayabiliyor. Ameliyattan sonra 2-3 günde iç silikon tamponları alıyoruz (söylenildiği kadar ağrılı değil). Yaklaşık 7-8 gün küçük bir burun sırtı koruyucu ve ödemi önleyici splint takılı oluyor. 10. günde burunda hiçbir şey kalmıyor. Eğer burun yumuşak dokularına az zarar verilmişse (koruyucu rinoplasti) morluk yok denecek kadar az oluyor. Hasta iş yaşamına ve sosyal hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Aynı zamanda burun içinde nefes almayı zorlaştıran eğrilik ve burun eti büyümesi varsa, bu problemler de düzeltiliyor. Hatta çoğu hasta nefes almamı düzelttirmek istiyorum, anestezi almışken estetik de olmak istiyorum diye geliyor.