Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı

Karadağ Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre, son yıllarda Balkanların parlayan yıldızı konumundaki Karadağ, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra pek çok yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.

TÜRKLER İKİNCİ SIRADA

Henüz 6-7 yıl öncesine kadar ülkede yabancılara satılan gayrimenkul sayısı yok denecek kadar azken, bu alanda kısa sürede hızlı yol alınmış durumda. Geçen yıl bu ülkeye en fazla sıfır konut yatırımını 39 milyon euroyla Ruslar yaparken, 15,1 milyon euro yatırımla Türkler, Karadağ'dan en fazla gayrimenkul alan ikinci yabancı yatırımcı grubunu oluşturdu. Üçüncü sırada 14,5 milyon euro yatırımla Sırplar yer alırken, Sırpları İsviçre, ABD, Almanya, Avusturya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar takip etti.

6 AYDA 100 MİLYON EUROLUK YATIRIM

2015'te 50'ye yakın ülkeden 141 milyon euro emlak yatırımı alan Karadağ, bu rakamı 2018'de 185 milyon euroya çıkardı. Söz konusu rakam bu yılın ilk yarısında ise 100 milyon euroya yaklaştı.

TÜRKLERİN YATIRIMI 3 YILDA 22 KAT ARTTI

Türklerin 2015'e kadar konut alımı için tercih etmediği Karadağ, son 3 yılda bu alanda hızla yükseliş gösterdi. Söz konusu tarihte Karadağ'dan konut alımı sıfır olan Türkler, 2016'da 680 bin euroluk, 2017'de 6,8 milyon euroluk, 2018'de ise 15 milyon euroluk konut aldı. Böylece Türklerin Karadağ'da konuta yaptığı yatırım 3 yılda 22 kat, yüzde 2015 artmış oldu.