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Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız

Almanya'da yaşayan Türk Müslüman gençler, koronavirüs salgını sebebiyle yaşlı Alman vatandaşların kapısını çalarak yardım eli uzattı. Yardımlar karşısında gözyaşlarını tutamayan bir Alman vatandaş, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz? Onca yıldır sizi yanlış tanımışım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

07.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle Almanya 'da vaka sayısı 100 bini geçti. Ülkede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan risk grubundaki yaşlıların imdadına Müslüman gençler koştu ve onlara yardım eli uzattı.

"SİZ GERÇEKTEN CAMİDEN Mİ GELİYORSUNUZ?"

Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?" diyerek ağlamaya başladı.

"BEN SİZİ YANLIŞ TANIMIŞIM"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gözyaşlarına boğulan Alman vatandaşı, "Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz" ifadelerini kullandı.

Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının gözyaşları içinde kaldığını görünce, "Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık" dedi.

"MEKTUP YOLLAYIP TEŞEKKÜR ETTİLER"

Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları anlattı. Din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan komşularına yardım ettiklerini söyleyen Bilgili, "Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan 'Komşuna yardım et' kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik" ifadelerini kullandı.

Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiketler: Almanya, Dünya, Güncel

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Avrupa'da Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
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