Türklim, İskenderun'da limancılarla buluştu

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), Türkiye'nin önde gelen limancılık bölgelerinde üye limanlarıyla bir arada olmak, kamu temsilcilerini ziyaret ederek bölgesel sorunların görüşülmesini sağlamak ve yeni limanlarla tanışmak üzere hayata geçirdiği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları'ndan birini İskenderun'da gerçekleştirdi. LimakPort ev sahipliğinde İskenderun Deniz Ticaret Odası'nda 1 Kasım 2019 Cuma günü düzenlenen toplantıya, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleri, üye limanlar, üye olmayan diğer limanlar ve kıyı temsilcileri katıldı. Toplantıda sorumluluk sahalarındaki limanlar ve denizcilik ile ilgili konular masaya yatırıldı. TÜRKLİM, genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı ile birlikte Botaş Liman Başkanlığı, İskenderun Liman Başkanlığı ve DTO İskenderun'a ziyaretler gerçekleştirdi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İskenderun'da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek "TÜRKLİM Yönetim Kurulu Toplantıları'nı artık genişletilmiş olarak üye limanlarımızın bulunduğu bölgelerde yapıyoruz. Hem bölgeyi daha iyi tanıma imkanına sahip oluyoruz, hem de bölgede katkı sağlayacağımız konuları, o bölgedeki üyelerimizle birlikte tespit etmiş oluyoruz" diye konuştu. Liman Başkanlıklarını ziyaret ettiklerini ve LimakPort İskenderun'u da gezdiklerini dile getiren Başkan Genç şöyle devam etti: "İskenderun'un limancılık alanında güçlü bir potansiyeli olduğunu biliyorduk ama yerinde görmek daha bilgilendirici oluyor. İskenderun Bölgesi'nde 8 üye limanımız ve bölge'nin elleçleme kapasitesi de giderek yükseliyor. İskenderun limanlarının 2018 yılında elleçlediği yük 57 milyon ton'un üzerinde. Türkiye'de Akdeniz Bölgesi yüzde 35'lik bir pay ile Marmara'dan sonra performans bakımından ikinci bölge. Tüm limancılık sektörümüz, bölge bölge bizim için aynı değerde ve gelişimlerine eşit katkı sağlamak için çalışıyoruz. Limancılık sektörümüzü nitelik ve niceliksel açıdan büyütmek ve geliştirmek öncelikli hedefimiz."