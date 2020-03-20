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TÜRKLİM: Limanlarımız çalışıyor, çalışmaya devam edecek

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Hakan Genç, "Limanlar, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere limancılık sektöründe birlikte çalışılan tüm kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edecek.

20.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:18
TÜRKLİM: Limanlarımız çalışıyor, çalışmaya devam edecek
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Hakan Genç, "Limanlar, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere limancılık sektöründe birlikte çalışılan tüm kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
TÜRKLİM yaptığı yazılı açıklamayla, koronavirüs küresel salgınının, limancılık sektörüne etkileri ve alınan önlemler konusunda bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, sağlık malzemesi, ilaç ve gıda girişini kesintisiz olarak gerçekleştirileceğini, limanların çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini aktardı.
Limanların Türkiye Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve hayata geçirdiği tedbirler doğrultusunda Türkiye limanlarının tüm imkanları dahilinde çalışmaya devam etmesi için gereken önlemler alındı. Limanlar, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere limancılık sektöründe birlikte çalışılan tüm kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edecek. Limanlarımız sağlık malzemeleri, ilaç ve gıda gibi kritik öneme sahip ürünlerin ülkemize girişinde önemli görev üstleniyor. Küresel salgının yayılmasıyla birlikte ilk etkilenen kurvaziyer yani yolcu limanlarımız olmuştur.
Küresel ölçekte hizmet veren ve Türkiye'deki kruvaziyer limanlarımıza da uğrak yapan uluslararası şirketlerin aldıkları karar sonucunda birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz ve sektörümüz açısından son derece önemli olan yolcu limanlarımız geçici olarak kapalı hale gelmiştir. Başta konteyner ve kuru yük elleçleyen limanlarımız olmak üzere sektörümüzün çok büyük bir bölümünü oluşturan limanlarımız ise her zaman olduğu gibi tüm imkanları dahilinde çalışmaya devam etmektedir."
Genç, kısa sürede küresel hale gelen koronavirüs kaynaklı salgının, hayatı her yönüyle etkilediğini ifade ederek, TÜRKLİM olarak, yaşanan her türlü zorluğa karşın Türkiye'nin dış ticaretinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması ve etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesinde üstlerine düşenleri yaptıklarını bildirdi.
"Salgına karşı ülke olarak top yekün verdiğimiz bu mücadelede ülkemizin ihtiyaç duyduğu temel ürünlerin tedarikinde bir kesinti yaşanmaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Genç, önlemlerin alınmaya devam edeceğini aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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