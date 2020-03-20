TÜRKLİM: Limanlarımız çalışıyor, çalışmaya devam edecek
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Genç, "Limanlar, kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
20.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:12
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Genç, "Limanlar, kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Hakan Genç, Türkiye, Ekonomi