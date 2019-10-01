TÜRKLİM 'Yeni Nesil' Ofisine taşındı

Türkiye çapında 67 üyesi bulunan ve 2019'da 23'üncü yılını kutlayan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), yeni ofisinin açılış resepsiyonunu IMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TÜRKLİM Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla 23 Eylül Cuma günü gerçekleştirdi. Limancılık sektörünün çatı kuruluşu olan TÜRKLİM, sektörün insan kaynağı ihtiyacını desteklemeye yönelik birimi; Kariyer Port Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'ne veüyelerine konforlu yeni bir alan sunmak üzere Businesss İstanbul'a taşındı.

Kurulduğu günden bu yana tüm liman işletmecilerini tek bir çatı altında toplayan TÜRKLİM, 23'üncü yılında da Türkiye'deki limancılığın gelişmesi için doğru politikalarla ulusal ve uluslararası platformlarda ülke limancılığını en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Resepsiyon'da konuşan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, yeni ofislerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Liman İşletmecilerinin tek ve güçlü sesi olan derneğin 1996 yılında faaliyetlerine başladığını ve 23 yıldır limancılık sektörüne değer katmaya devam ettiğini belirten Genç, 2018 yılında yapılan 391 Milyar dolarlık Türkiye dış ticaretinin 238 Milyar dolarlık kısmının deniz yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Genç şöyle devam etti: "Limanlarımız bu değerin %61'inin gerçekleştiği yerler olarak sağlamış oldukları altyapı ile aslında tonaj üzerinden bakıldığında gereken kapasitenin %80'den fazlasını arz etmişlerdir. TÜRKLİM 67 üyesi ile bu değer ve kapasitenin gerçekleştirilmesinde farklı terminal hizmetleri kırılımı ile bakıldığında toplam arza %60 ile %100 arasındaki oranlarda katkı sağlamıştır. Öte yandan ülkemiz için bir diğer önemli alan turizmdir. Bunun içinde deniz turizminin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Üyemiz kruvaziyer terminal işletmelerinin bu alana katkısı büyüktür."

Limancılık sektörünü gözden geçiriyoruz: "Ekonomik Etki Analizi Raporu Hazırlanıyor"

Genç, TÜRKLİM olarak geçmiş dönemlerde başlatılan Kariyer Port projesi, sektör raporları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı ile sektöre her daim katma değer sunmaya devam edeceklerini belirterek, bu alanda başlatılan bir diğer projenin ise Türkiye limanlarının 'Ekonomik Etki Analizi' başlıklı araştırma olduğunu ifade etti. Uluslararası bağımsız danışmanlık ve araştırma kuruluşu Price Waterhouse Coopers (PwC) tarafından gerçekleştirilen araştırma ile limanların ekosistem ve değer zinciri analizi yapılacak, ayrıca, limanların çevrelerine olan sosyo-ekonomik etkileri değerlendirilecek. Rapor, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sektörün geleceği ile ilgili yol haritalarının tespiti için veri sağlayacak. Raporun 2020 yılının ilk çeyreğinde paylaşılması hedefleniyor.