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Türkmen ailenin yaşam mücadelesi

Irak'tan kaçıp Adana'ya sığınan 5 çocuklu Türkmen aile, ahşap merdiven girişli iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28Türkmen ailenin yaşam mücadelesi
'tan kaçıp 'ya sığınan 5 çocuklu Türkmen aile, ahşap merdiven girişli iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Ailenin çocuklarıyla birlikte tek isteğiyse sıcak bir evde uyumak.

Abdülvahid (53) ve Aliy (43) Aziz çifti Irak 'den Osman (20), Merve (15), Ali (10), İsra (8) ve Fatma (5) isimli çocuklarıyla birlikte 3 yıl önce kaçarak Adana'ya geldi. Çift, burada Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde ahşap merdivenli giriş olan iki odalı bir ev kiraladı. Baba Abdülvahid iş olduğu zaman beyaz eşya tamiri yaparak çocuklarına bakmaya çalışırken, Türk Kızılay da aileye 720 lira gıda, 300 lira ise kira yardımı yaptı.

Anne Aliye Aziz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan kaçıp Adana'ya sığındıklarını belirterek, "İlk olarak Suriye'de kaldık ama memleketimiz düzelmeyince buraya geldik. Gördüğünüz gibi hayat zor burada. Yardım bekliyoruz. Kim yardım ederse Allah razı olsun. Ben ayakkabı dikiyorum 20 liraya ama o da haftada 2 kere anca denk geliyor. Eşim de iş olursa gidip çalışıyor. Yerde yatıyoruz" diye konuştu.

Turhan Cemal Beriker İlkokulu'nda okuyan ve büyüyünce doktor olmak istediğini kaydeden İsra Aziz de hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. - ADANA

Telafer, Adana, Irak, Yaşam

Kaynak: İHA

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