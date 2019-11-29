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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından sağduyu çağrısı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır.

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:10Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından sağduyu çağrısı
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz." dedi.
Özdemir, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin İmam Hüseyin Cemevi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de son günlerde bazı İslam düşmanlarının birliğe, bütünlüğe kastettiğini belirten Özdemir, aynı odakların geçen yıllarda Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve İstanbul Sarıgazi'de de Aleviler üzerinden kirli emellerini hayata geçirmek istediklerini ancak Türk toplumunun sağduyusu sayesinde oyunların bozulduğunu vurguladı.
Özdemir, Türkiye'de nüfusu 13 milyonun üzerinde olan Türkmen Alevilere karşı sergilenmeye çalışılan bir oyunun söz konusu olduğunu ifade ederek "Biz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar 'Türküz, Müslümanız, Aleviyiz' tezini savunan Türk-İslam davasına inanmış bir kurumuz." dedi.
"Anadolu Aleviliği asla terörle yan yana konulamaz"
Son yıllarda hükümete, devlete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı özellikle Avrupa'nın bir karalama kampanyası başlattığını aktaran Özdemir, bu kirli ellerin Türkiye'deki maşalarının, birtakım olaylarla tekrar gündeme gelmeye çalıştığını söyledi.
Özdemir, Türkiye'nin yaptığı işlerle milli silahını Avrupa'ya ve dış ülkelere bağımlı kalmadan ürettiğini, bu gelişmelerle terör örgütleriyle mücadelede ciddi bir başarının ortaya konduğunu, PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün bozguna uğratıldığını vurguladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dirayetli duruşu, kararlılığı ve başarısı sayesinde kirli emellerin amaçlarına ulaşamadığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Birtakım Alevi kuruluşlarının, askerimizi, polisimizi, hakimimizi, savcımızı ve sivil vatandaşlarımızı katleden PKK terör örgütünün Meclis'teki sözde temsilcisi HDP ile iş birliği yaptıklarını görüyoruz. Adeta HDP'nin ve PKK'nın sözcüsü gibi davrandıklarını görüyoruz. Oysa Anadolu Aleviliği asla terörle yan yana konulamaz. Anadolu Aleviliğinden vatanına, milletine, ay yıldızlı bayrağına karşı çıkan bugüne kadar bir fert dahi çıkmamıştır."
Özdemir, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon, emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz. Bu bahsettiğimiz bazı odaklar, asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde emellerine ulaşamayacaklar."

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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