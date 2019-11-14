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Türkmen Bakan Maruf'tan, "PKK Ezidilerin evlerine dönmesine izin vermiyor" açıklaması - ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, terör örgütü PKK'nın, Ezidilerin Musul'a dönüşüne izin vermediğini belirtti.

14.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, terör örgütü PKK'nın, Ezidilerin Musul'a dönüşüne izin vermediğini belirtti.
Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) IKBY Sorumlusu Maruf, Ezidi, Kakeyi, Şebek ve diğer dini ve etnik grupların temsilcileriyle 'de bir araya geldi.
Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Maruf, dini ve etnik bileşenlerin hükümetten isteklerini ele aldıklarını ifade ederek, bu grupların hükümette ve parlamentoda aktif bir şekilde yer almasından yana olduklarını kaydetti.
Maruf, terör örgütü PKK'nın, Ezidilere yönelik ihlallerine de değinerek, "Sincar bölgesinde zorla göç ettirilen Ezidilerin, büyük bir bölümü geri dönemedi. Sincar'da bazı yasa dışı silahlı gruplar (PKK) bölgeyi işgal etti. Bu gruplar (PKK) Ezidilerin geri dönüşlerine izin vermiyor." diye konuştu.
Ezidilerin evlerine dönmesinin zorunluluğunu vurgulayan Maruf, kamplarda halihazırda çok sayıda insanın zor şartlar altında yaşadığını hatırlattı.
"Telafer'de Türkmenler de sıkıntı yaşıyor"
Maruf, Musul'a bağlı Telafer ilçesinde de Türkmenlerin evlerine dönüş konusunda sorunlar yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ezidilerin çektiği sıkıntısının aynısını Türkmenler de Telafer'de çekiyor. Türkmenler, oradaki güvenlik sorunları nedeniyle evlerine dönemiyorlar. Gelecek günlerde bu konuda aktif projelerimiz olacak."
Türkmen Bakan Maruf'tan,

Erbil, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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