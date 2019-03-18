Türkmen Beyi Kendi Adını Taşıyan Kavşaktan Geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenlenen açılış töreninin ardından makam aracıyla kendi adını taşıyan kavşaktan geçiş yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin toplu açılışı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen görkemli açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan modern kavşağın da resmi açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış töreninde meydanı dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın can damarı diyebileceğimiz Öğretmenevi önündeki yola yeni ve modern bir kavşak kazandırdık. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında trafiğe açtığımız kavşağımıza Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin adını verdik. Sayın Genel Başkanımızın da teşekkürlerini ve iyi dileklerini aldık. Modern kavşağımızın bir kez daha Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. Düzenlenen açılış töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinden adını taşıyan kavşaktan geçiş yaptı.

Kaynak: Bültenler