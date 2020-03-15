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Türkmen evinde Türkmen geleneği

Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt'ün baba ocağına misafir oldu.

15.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:37
Türkmen evinde Türkmen geleneği
Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt'ün baba ocağına misafir oldu.

Mahalle Muhtarı Yasin Süt ve babası Ahmet Süt eskiden kalan Yörük-Türkmen geleneğinin ayrılmaz unsuru olan saz ve söz geleneğini devam ettiriyorlar. Böyle bir kültürün devam etmesinden memnun kalan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Ana sütü gibi temiz, ana sütü gibi duru türkülerimizi bağlama eşliğinde baba oğul seslendirdiler. Bizler de çocuklarımla beraber bir Yörük-Türkmen ailesi olarak saz ve söz eşliğinde türkülerimizi dinlemekten ziyadesi ile mutlu olduk. Muhtarımıza ve güzel ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Develi, Güncel

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