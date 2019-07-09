09.07.2019 15:59
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Türkmen FETÖ şüphelisi, sınırda yakalandı

Türkmen FETÖ şüphelisi, sınırda yakalandı

EDİRNE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla aranan Y.N., yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, jandarma ekiplerince yakalandı.

EDİRNE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla aranan Y.N., yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşen köyü TEM gişeleri mevkisinde durdurdukları yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan ve yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlenen Y.N.'yi gözaltına aldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olduğu tespit edilen Y.N.'nin, jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.


- Edirne
Kaynak: DHA
Yunanistan, Jandarma, Edirne, Güncel

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