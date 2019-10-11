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Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

11.10.2019 22:12Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Salihi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ülkelerin toprak bütünlüğünü esas alan olumlu bir harekat olduğunu ifade etti.
Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın bölgeye yönelik tehditleri konusunda uyarıda bulunan Türkmen lider, şu ifadeleri kullandı:
"Irak, İran, Suriye, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden DEAŞ ve PKK projelerine bölgenin istikrarını bozmamaları için çok dikkatli olunmalıdır."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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