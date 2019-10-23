Haberler » Güncel » Türkmen liderden, 'gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak' açıklaması

Türkmen liderden, "gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak" açıklaması

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin açıklamaları Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.

23.10.2019 18:55
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin açıklamaları Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.
ITC Başkanı Salihi, konuya dair yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilere ilişkin Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaşılan raporun gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.
Raporda, göstericilere yönelik, ölümle sonuçlanacak şekilde gerçek mermi kullanımı hakkında yasal işlem yapılacağına yer verilmediğine dikkati çeken Salihi, raporun hükümeti ve siyasi partileri koruduğunu ifade etti.
Türkmen liderden,

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı
19:10 Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi
19:10 FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı
19:08 TFF'den İstanbul Valisi'ne ziyaret
19:07 Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı
19:06 İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi
19:06 Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi
23.10.2019 19:14:32