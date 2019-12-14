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Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçıl ruhunu koruması gerektiğini söyledi.

14.12.2019 22:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:54
Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçıl ruhunu koruması gerektiğini söyledi.
Salihi, 'te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.
Göstericilerin ve gösterilerin yapıldığı alanların daha iyi korunmasını isteyen Salihi, silahların da devlet elinden çıkmaması gerektiğini dile getirdi.
Salihi, "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" ifadesini kullanarak, göstericilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.
Yeni hükümetin kurulmasıyla yapılacak anayasa değişikliğinde Türkmenlerin haklarının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapan Salihi, haklarının 2003'ten bu yana çiğnendiğini ve bu durumun artık son bulmasını istediklerini aktardı.
Türkmen lideri Salihi:

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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