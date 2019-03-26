Türkmen Öğrenciler Engelliler İçin Yemek Pişirdi

Kaynak: DHA

KARS Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören Türkmen öğrenciler, Dolunay Derneği'ni ziyaret ederek engellilere Türkmen yemekleri pişirip ikram etti. Öğrenciler, engellilerle empati yapmak için de tekerlekli sandalye ile sokakta tur attı.Kafkas Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde okuyan Türkmen öğrenciler, Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak, yönetici Onur Atakişi ile görüşen öğrenciler, daha sonra derneğin mutfağına geçerek yemek hazırlıklarına başladı. Sous (çorba), Türkmen pilavı, Türkmen mantısı ve Çimçi (havuç salatası) hazırlayan öğrenciler, engellilere yemek servisini de kendi elleriyle yaptı.Öğrenciler, yemeğin ardından tekerlekli sandalyeye binip Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla çevrede gezintiye çıkarak farkındalık yarattı. Türkmen öğrenciler, dernek yetkililerine ve tüm engelli üyelerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür etti. Engelliler de Türkmen öğrencilere Kars'ta eğitim görmelerinin yanında kent kültürüyle tanışma, engellilerle buluşma gibi adımları attıkları için minnettar olduklarını dile getirdi.Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, "Türkmen kardeşlerimiz sağolsunlar engelliler için böyle bir program ayarladılar. Bizler de elimizden geldiğince gerekli imkanları sağladık. Sevgi ve insanlık engel tanımıyor. Türkmenler olarak Allah şahidim olsun ki hepiniz bizim evladımızsınız. İnanın ki son nefesimde gözlerimin önünden film şeridi gibi geçecek olan anlardan birini bize yaşattınız. Allah sizere hayırlı ve uzun ömürler versin" dileğinde bulundu.Bu arada Türkmen öğrenciler, 19 yaşına giren Dövlet Beguyov için Dolunay Derneği'nde doğum günü pastası kesti. Türkmenistan'da yaygın olan yaşı kadar kulak çekme geleneği Beguyov için de uygulandı. Renkli anlara sahne olan doğum günü kutlamasında dernekte bulunan herkes Beguyov'e yeni yaşında başarı ve mutluluk diledi.- Kars