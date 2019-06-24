24.06.2019 09:39
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Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı

Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmen öğrencilerle halı saha maçında bir araya geldi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmen öğrencilerle halı saha maçında bir araya geldi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmenistan takımı, İl Göç İdaresi personeliyle dostluk maçında karşılaştı.
Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli arasında geçen maç dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan 'ın da izlediği maçın sonunda hatıra fotoğraf çektirildi.
Kaynak: AA
Edirne , Güncel

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