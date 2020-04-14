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Türkmen tiyatro sanatçısı Muhammed Cemal Çaycıoğlu hayatını kaybetti

Türkmen tiyatro sanatçısı Muhammed Cemal Çaycıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.

14.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:11
Türkmen tiyatro sanatçısı Muhammed Cemal Çaycıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı, bir süredir diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Sanatçının cenazesi, Kerkük kentindeki Firdevs Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Ali Paşa (Şehitler) Mezarlığı'nda defnedildi.
Muhammed Cemal Çaycıoğlu kimdir?
"Türkmenlerin Şaban"ı olarak tanınan ünlü oyuncu, Kerkük'te 1954 yılında dünyaya geldi.
Çaycıoğlu, ilk ve orta öğrenimini (Güzel Sanatlar Lisesi) başkent Bağdat'ta tamamladı.
İlk kez 1991 yılında "Muçaala" isimli oyunda sahne alan sanatçı, daha sonra yurt içi ve yurt dışında çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.
Çayırcıoğlu, sahnelediği oyunlarda Türkmenlerin, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde yaşadığı sıkıntıları konu almasıyla tanınıyordu.
Sanatçının rol aldığı oyunlardan bazıları şöyle:
Muççala, Sumbaklı Günler, Firişteli Ev, Allav Cellav, Dayının Toyu, Kuşbaz Arvadı, Yalancılar Çayhanesi, Karga, Muhammed Cemal Amerika'da. Türkmen tiyatro sanatçısı Muhammed Cemal Çaycıoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Kalp Krizi, Güncel
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