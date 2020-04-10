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Türkmen, TOBB'un toplantısına katıldı

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:58
Türkmen, TOBB'un toplantısına katıldı
İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Türkmen, gazetecilere, İslahiye Ticaret Odası binasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Görüşmede koronavirüs (Kovid-19) salgınının İslahiye ekonomisine olan etkilerini anlatan Türkmen, olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler, sonuçlanan çalışmalar ve mevcut ekonomik duruma ilişkin istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Türkmen, hükümetin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu ancak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmak için herkesin elini taşın altına alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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