09.07.2019 17:30
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Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor
Kaynak: DHA
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Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi
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Suriye'ye askeri sevkiyat
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