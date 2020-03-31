Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesine yasak, üzerlik otu tütsüsü ile önlem
Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi
31.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:14
Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Türkmenistan, Koronavirüs, Dünya