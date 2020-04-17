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Türkmenistan'da uluslararası medya forumu düzenlendi

Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı nedeniyle uluslararası medya forumu düzenlendi.

17.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:38
Türkmenistan 'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı nedeniyle uluslararası medya forumu düzenlendi.
Başkent Aşkabat'ta Dışişleri Bakanlığında düzenlenen foruma video konferans yöntemiyle Anadolu Ajansı (AA) ve TRT dahil dünyanın değişik ülkelerinden medya temsilcileri katıldı.
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Analiz Departmanı Müdürü Dovletmyrat Seyitmammedov'un moderatörlüğünde yapılan forumda uzmanlar ve üniversite öğretim üyeleri konuştu. Forumda, Türkmenistan'ın zaman içerisinde test edilmiş tarafsızlık politikasının başarısını gösteren bir video gösterimi yapıldı.
Hollanda Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Sami Faltas, yaptığı konuşmada Türkmenistan'ın başarılı bir şekilde tarafsızlık politikasını yürüttüğünü vurgulayarak, "Türkmenistan tarafsızlığını, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine uyguladığı dış politikası ile başarılı bir şekilde birleştirdi." ifadesini kullandı.
Belarus Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dekanı Viktor Şadurskiy, "Türkmenistan'ın tarafsızlığı, dünya ülkeleri arasındaki karşılıklı ve yararlı dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi bağlamında özel bir öneme sahiptir." dedi.
Kazakistan Yessenov Üniversitesi Rektörü Berik Ahmetov ise ülkesinin Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasını desteklediğini ve bağımsız olarak seçtiği kalkınma yoluna saygı duyduğunu vurguladı.
Forumun sonunda uzmanlar görüş alışverişinde bulundu.
BM Türkmenistan'a 25 yıl önce "daimi tarafsız ülke" statüsü verdi
Türkmenistan 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan bir kararla "daimi tarafsız ülke" statüsü kazandı.
Türkmenistan'da tarafsızlık, devletin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul ediliyor, dış politika bu statü temelinde belirleniyor. Bu nedenle Türkmenistan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmıyor, topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasına veya topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kullanılmasına izin vermiyor ve tarafsızlık statüsünü zedeleyeceğini düşündüğü politikalardan kaçınıyor. Türkmenistan’da uluslararası medya forumu düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkmenistan, Güncel
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