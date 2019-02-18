Türkmenistanlı Medya ve Turizm Temsilcileri Cıbıltepe'ye Hayran Kaldı

Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi
, Türkmenistan
'dan gelen medya ve turizm acente sahiplerini ağırladı. Türk Hava Yolları
(THY
) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle Kars
'ın tanıtımı için kente davet edilen Türkmenistanlı medya ve turizm acente sahipleri, Sarıkamış
ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde incelemelerde bulunduktan sonra kar motoru ile gezinti yaptı, kayak keyfi yaşadı.
Kayak merkezindeki otel işletmecilerinden Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın tanıtılıp turizminin gelişmesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.
Türkmenistan'dan medya ve turizm acente sahiplerinin Cıbıltepe'ye davet edildiğini anlatan Gemalmaz, "Sarıkamış'ı tanıtmaya çalışıyoruz, burayı çok beğendiler özellikle kristal kar, pistler, doğa ve ormanları gerçekten çok beğendiler. Türkmenler ile aynı kültürden geliyoruz, bu da kültür alışverişini kolay hale getiriyor. İnşallah buraya yoğun şekilde misafir beklentimiz var, bu da yakın zamanda gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Aşkabat Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fikret Öztürk
de seyahatin amacının Türkmenistan'da Türkiye'nin kış turizmine dikkati çekmek olduğunu söyledi.
Türkiye'de önemli kış turizm merkezlerinin olduğunu belirtin Öztürk, şunları kaydetti:
"Türkmenistan'daki insanlara Türkiye'de yalnızca yaz turizmi değil, kış turizminin de olduğunu hatırlatmak, tanıtmak için böyle bir gezi düzenlendi. SERKA, THY ve buradaki otel işletmecilerine teşekkür ediyoruz, bizleri çok iyi ağırladılar. Bundan sonra Türkmenistan'da artık insanlar Türkiye'de sadece yaz turizmi, deniz, kum değil, kış turizm potansiyeli de olduğunun farkına varacak ve gerekli ilgiyi duyacaklardır."
"Sarıkamış'ın mükemmel doğası ve imkanları bizi büyüledi"
Aşkabat Turizm Şirketi'nin sahibi Mergen Hudagulyyev de Cıbıltepe'ye hayran kaldıklarını söyledi.
Hudagulyyev, "Sarıkamış'ın mükemmel doğası, kayak merkezi ve imkanları bizi büyüledi. Bu kış cenneti konusunda ileriki zamanlarda çok güzel iş birliği kurmayı planlıyoruz. Buranın imkanlarını yerinde görmek istedik. Bizim ülkemizden buraya, buradan da oraya kültür alışverişi yapmak istiyoruz, inşallah başarılı oluruz." görüşünü paylaştı.
ORIENT Medya Türkmen Ajansı Sahibi Nurmırat Yılkıbayev de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ajanslar ve gazeteciler olarak hem buranın hem de Türkmenistan'ın reklamını yapmaya çalışacağız. Her şey çok güzel, bizlerle ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Infoabat" bilgi portalının sahibi Andery Pavlov
da Türkiye'ye ilk defa geldiğini dile getirerek, "Sarıkamış'ın eşsiz doğası beni öyle büyüledi ki rahatlıkla söyleyebilirim sadece bir defa gelmek değil, her yıl tatile gelmek boynumuzun borcu oldu." dedi.
Kayak merkezinde hizmet veren otelde Türkmenistan'dan gelen konuklar için Kafkas halk oyunları gösterisi düzenlendi.
Türkmenistan
Kaynak: AA