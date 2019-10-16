Haberler » Güncel » Türkmenler özel güçlerin Kerkük'ten çekilmesine karşı

Türkmenler özel güçlerin Kerkük'ten çekilmesine karşı

Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kentten çekilmesi kararına Türkmenler de tepki gösterdi.

16.10.2019 19:39Türkmenler özel güçlerin Kerkük'ten çekilmesine karşı
Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kentten çekilmesi kararına Türkmenler de tepki gösterdi.
Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezi hükümete bağlı güçlerin kentten çekilme kararını reddediyoruz." dedi.
Hükümetin kararına karşı dün başlatılan protestolara Türkmenlerin de katıldığını aktaran Beyatlı, iki yıldır Kerkük'ün güvenliğini sağlayan merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinden memnun olduklarını belirtti.
"Kürt siyasi partilere ait güvenlik güçleri kentin huzurunu bozar." diyen Beyatlı, 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının Kerkük'teki karargahının da tekrar Kürdistan Demokratik Partisine (KDP) verilmesinin karşısında duracaklarını ifade etti.
Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının kentten çekilmesi ve bulunduğu karargaha KDP'nin yerleşmesi yönünde talimat vermişti. Karara tepki gösteren Kerküklüler, 61. Tugayın Şorav bölgesindeki karargahı önünde gösteri düzenlemişti.
61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Başbakan Abdulmehdi'nin kararıyla 23 Ocak'ta Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücünden devralmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:33 Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu
20:32 Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın - yeniden
20:31 Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü
20:30 Annesini darbeden dayısını yaraladı
20:30 - Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile Görüştü
20:30 Milli futbolcuların gol sevinci billboardlarda
20:30 İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 20:34:23