Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezi'nde Sona Doğru

Marmaraereğlisi
Belediyesi tarafından köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin gelişmesi amacıyla başlatılan "Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi" Projesi çerçevesinde yapılan Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezi çalışmalarında sona gelindi.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan
, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeyi güzelleştirmek ve sosyal aktiviteleri arttırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Kültür merkezinin her mahallesinin ihtiyacı olduğunu aktaran Uyan, şu ifadeleri kullandı:
"İlimizin büyükşehir statüsüne geçmesiyle köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını belirledik. İhtiyaçlarımız arasında en önemlisi olan kültür merkezlerinin temellerini attık. Trakya
'nın incisi Marmaraereğlisi ilçemizin tüm mahalleleriyle birlikte gelişmesi için 'Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi' projemizi başlattık. Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezimizin kaba inşaatı tamamlandı. Çeşmeli
Mahallemizdekinin ise birinci katı tamamlanmak üzere. Kültür merkezimiz içerisinde muhtarlık, düğün salonu, sağlık odası, nikah salonu, kafeterya çok amaçlı salonlar olmak üzere mahallemizin tüm ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde belediyemiz mimarlarınca projelendirildi."
İbrahim Uyan,Marmaraereğlisi
16 Aralık 2018 Pazar 12:46