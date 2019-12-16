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Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

16.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:05Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan , ve ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Van İl Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, genel merkezin tensipleri doğrultusunda üç ilçe başkanının görevlerini bıraktıklarını belirtti. Görev ve sorumluluğun kağıt üzerinde belki sonlanmış olduğunu, ancak gönül birlikteliğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "İdealleri olan siyasetçiler, görev verildiği gibi görev değişikliğini de olgunlukla karşılar. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarımızın kağıt üzerindeki görevleri bitmiş olabilir, ancak gönül birliğimiz ve sorumluluk bilincimiz devam edecektir. Üç ilçe başkanımıza bugüne kadar yaptıkları tüm başarılı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık da birer konuşma yaparak, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından toplantı son buldu. - VAN

Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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