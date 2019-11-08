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Türkmenoğlu'ndan Özalp ilçesine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni atanan Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'a "Hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:32 Türkmenoğlu'ndan Özalp ilçesine ziyaret
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni atanan İlçe Başkanı Ercan Ağar'a "Hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

İlçeye kalabalık bir heyetle giden Türkmenoğlu, burada coşku ile karşılandı. Yeni parti binasının açılışı için düzenlenen mini törene katılarak bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Genel merkezimiz genç, dinamik, müteşebbis ruha sahip ve Özalp halkı tarafından sevilen Ercan Ağar'ı ilçe başkanımız olarak görevlendirmiştir. Biz ilçe başkanımızın çok başarılı hizmetlere vesile olacağına inanıyoruz. Yeni parti binamızın hayırlı hizmetlere ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılışta bir konuşma yapan İlçe Başkanı Ercan Ağar da, kendisine duyulan güven ve oluşan beklentiyi boşa çıkarmamak için gecelerini gündüzlerine katacaklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra okunan duaların ardından parti binasının kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Bir süre partililerle sohbet eden Türkmenoğlu, daha sonra ilçe esnafını gezerek, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti. Çelik'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi de alan Türkmenoğlu, AK Parti Eski İlçe Başkanı M. Şirin Ataç'ı ve trafik kazası geçirerek tedavisi evde devam eden Sıracettin Gözütok'u yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Özalp'tan ayrılarak Muradiye ilçesine geçti. - VAN

AK Parti, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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