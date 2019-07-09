09.07.2019 16:58
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Türkmenoğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret

Türkmenoğlu

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, başkan yardımcılarıyla birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, başkan yardımcılarıyla birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Van'da faaliyet gösteren resmi kurumların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ziyaretler başlatan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini de unutmadı. Beraberinde İl Başkan

Yardımcıları Abdullah Çalım, Çağatay Akyol, Abdulsamet Göl ve Ferhat Atacan'ı da alan Türkmenoğlu, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından kapıda karşılandı. Üniversitenin Van için önemine değinen Türkmenoğlu, bilgi ve birikimi bakımından Van'ın yetiştirdiği bir isim olan Rektör Şevli'nin başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Rektör Şevli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Van'ımız için önemli bir konumu bulunan üniversitemizin başarısını her geçen gün artırmak amacıyla gecemizi gündüzümüze katacağız. Özellikle yabancı öğrenci konusunda yoğun bir çabamız var. Araştırma ve diş hastanelerimizin eksiklerini tamamlayarak bölgemizin önemli merkezleri haline getireceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Türkmenoğlu ve yardımcıları, PTT Baş Müdürlüğüne geçerek burada Başmüdür Hasan Sarı ile görüştüler. - VAN
Kaynak: İHA
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