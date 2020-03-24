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Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi

Türkoğlu Belediyesi, ilçeye 400 dönümlük millet bahçesi inşa ediyor.

24.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:42
Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi
Türkoğlu Belediyesi, ilçeye 400 dönümlük millet bahçesi inşa ediyor.


Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Şekeroba Mahallesine inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, düğün salonu, taziye evi, oyun grupları ve fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu 400 dönümlük millet bahçesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Okumuş, yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük parklarından birine başladıklarını, Türkoğlu Millet Bahçesi'nin, hem Şekeroba Mahallesine hem de bölgeye hitap edecek harika bir proje olacağın vurguladı.
Projeyi 1 yıl içinde bitireceklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:
"Buraya daha önce büyük bir spor kompleksi yaparak vatandaşlarınızın hizmete açmıştık. Şimdi de hemen yanına yaptığımız millet bahçesinde binlerce ağacın olduğu ormanlık alanla iyi bir yaşam alanı hazırlayacağız. Proje kentimize ve bölgemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler : Millet Bahçeleri, Osman Okumuş, Şekeroba, Türkoğlu, Güncel

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