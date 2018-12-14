Türkoğlu'nda Pazar Günü Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, TEİAŞ'ın sorumluluğunda bulunan Kılılı
Trafo merkezinde yıllık bakım çalışması nedeniyle 16 Aralık
Pazar günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Bölgedeki tüm üretici, tüketici ve sistem kullanıcılarının gerekli tedbirleri alması istenen açıklamada şunlara yer verildi:
"Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesintisi esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları, elektrik kesintisi hakkında daha geniş bilgi için 186 numaralı çağrı merkezimizin 7/24 aranabileceği, kesinti esnasında şirketimiz bilgisi ve izni haricinde kesinlikle hat üzerinde çalışma yapılmaması gerektiği, ekiplerin çalışma esnasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri konusunda hassasiyet göstermeleri, çalışmanın programlanan saatten önce bitmesi halinde enerji verilebilecek. Dağıtım bölgelerinde yer alan abonelerin telefon numarası güncel ise planlı elektrik kesintisi bilgisi cep telefonlarına sms olarak gitmektedir. AKEDAŞ Dağıtım web sitemizden bakım programı ve elektrik kesintileri bölümünden kesinti ayrıntılarına her zaman ulaşabilir, 186 numaralı çağrı merkezimizden 7/24 planlı kesintiler hakkında bilgi alabilirler." - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş,Türkoğlu
14 Aralık 2018 Cuma 16:36