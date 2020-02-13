Haberler » Güncel » Türkoğlu toprağa verildi - Haber

Türkoğlu toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

13.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:43Türkoğlu toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu Düziçi ilçesinde toprağa verildi.


51 yaşında hayatını kaybeden Türkoğlu için Hacılar Merkez Camisinde tören düzenlendi. Yoğun kalabalık nedeniyle cenaze namazı, caminin hemen yanında bulunan Atatürk ve Demokrasi Meydanda kılındı. Cenaze namazına katılanlardan helallik alınmasının ardından Türkoğlu'nun cenaze namazını ilçe müftüsü Ramazan Sancak kıldırdı.


Namazın ardından Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenazesi Çamiçi Mezarlığına defnedildi.


Türkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı. - OSMANİYE


Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 17:01:34