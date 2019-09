TÜRKÖK kök hücre bağışında dünyada ilk 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü kök hücre bağışçılarının desteğiyle 4 yılda bin 450 kişinin yaşam umudu olan TÜRKÖK'ün bağışçı adayı sayısı ile dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığını bildirdi.Bakan Koca, "Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ile ortak yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olanların kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşma şansına sahip olabildiğini belirtti.TÜRKÖK'ün, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalar ile bağışçıları buluşturmak, bu sayede şifa bulabilecek hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşturulması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu anlatan Koca, 2015'te başlanılan gönüllü bağışçı kazanımında yıllar içerisinde de önemli bir artış sağlandığını ifade etti."Türkiye, dünyanın 3'ncü büyük doku laboratuvarına sahip"Kızılay ekiplerinin aldığı numunelerin bakanlıkça doku tiplendirme laboratuvarında analiz edildikten sonra bağışçı bankasına kaydedildiğini aktaran Koca, "Sağlık kuruluşlarımızdaki hastalarımızın doku tiplendirmeleri sonuçları ile tarama yapılıyor ve bankamıza kayıtlı uygun eşleşme varsa bağışçı davet edilerek bağış yapmaları isteniyor. Son yapılan doğrulama testinden ve gerekli tıbbi prosedürlerden sonra kök hücreler toplanıyor ve hastaya naklediliyor. Bu aşamada bağışçılarımızın ulaşım ve konaklama giderlerini karşılıyoruz, iş yerlerinden de izinli sayılıyorlar." bilgisini verdi.Türkiye'nin dünya standartlarında bir doku tipleme laboratuvarına sahip olduğunu vurgulayan Koca, "Bankada bulunan bağışçı adayına ait doku tiplendirme verileri, en son teknoloji ile DNA dizi analizi yapılarak elde ediliyor. Doku tipleme laboratuvarımız aynı zamanda, uluslararası akredite kuruluşu olan EFI (European Federation for Immunogenetics) ile akredite edilmiş Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 3'ncü en büyük doku tipleme laboratuvarıdır." dedi."Yılın ilk 9 ayında 424 kök hücre nakli yapıldı"Sağlık Bakanı Koca, TÜRKÖK'te bugüne kadar 500 binin üzerinde bağışçı adayının doku tiplemesinin yapıldığını ve veri tabanına aktarıldığını belirterek, şöyle devam etti:"Bağış sayılarımız, her yıl istikrarlı olarak yükseliyor. Bağışçı sayısındaki artışa paralel olarak, laboratuvar kapasitemizi 3 katına çıkardık. 19 Haziran 2017'de Dünya Kemik İliği Bankaları Birliği üyesi olan ülkemiz, gönüllü bağışçı sayısında dünya sıralamasında Amerika, Almanya, Brezilya, İngiltere, Polonya, İsrail, Çin'den sonra 8'inci sıraya yerleşti. Japonya, Kanada, İtalya, Hindistan, İspanya listede Türkiye'den sonra gelen ülkeler arasında yer alıyor."TÜRKÖK'ün yıllar içerisinde ulaştığı nakil sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, 2015'te 28, 2016'da 194, 2017'de 318, 2018'de 486, bu yılın ilk 9 ayında ise 424 kök hücre nakli yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Eylül itibarıyla ulaştığımız nakil sayısı, geçen yılın toplam nakil sayılarına yaklaşmış durumda. 2019 sona erdiğinde geçen yılın nakil sayılarını geçmeyi hedefliyoruz. Faaliyete başladığımız 1 Nisan 2015'ten bugüne kadar 671 pediatrik ve 779 yetişkin olmak üzere toplam bin 450 hastamıza TÜRKÖK bağışçılarından kemik iliği nakli gerçekleştirildi. 94 yabancı hasta, ülkemize gelerek kemik iliği nakli oldu. 2016 yılı içerisinde başlanan yurt dışına gönderilen kemik iliği sayısı ise bugün itibarıyla 56'ya ulaştı."TÜRKÖK bağışçısı olmanın ve uygun eşleşme sağlandığında bağışçıların nakil sürecine devam etmesinin önemine işaret eden Koca, "Bir hayat kurtarmak için harekete geçen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Nakil bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.