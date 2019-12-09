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Türkolog Ahmet Caferoğlu, doğumunun 120. yılında Bakü'de anıldı

Azerbaycan'da, ünlü Türkolog Ahmet Caferoğlu'nun doğumunun 120. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:56Türkolog Ahmet Caferoğlu, doğumunun 120. yılında Bakü'de anıldı
'da, ünlü Türkolog Ahmet Caferoğlu'nun doğumunun 120. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.
Konferansın 'de gerçekleştirilen açılış toplantısına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Cezmi Bayram, Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Ahmet Caferoğlu'nun kızı Dr. Nazan Ölçer ve akademisyenler katıldı.
"Gence'den başlanan Turan yolunda" başlıklı konferansta konuşan Büyükelçi Özoral, Türklüğün tarihini öğrenmenin, Türklüğe hizmet etmiş isimleri öğrenmekten geçtiğini, Caferoğlu'nun Gence'den başlayan hayat yolculuğunun Türklüğe hizmetle geçtiğini belirtti.
Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Bayram, Türkiye'nin düşünce hayatında Türkiye dışında doğan Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Caferoğlu, Hüseyinzade Ali, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan gibi düşünürlerin büyük katkı sağladığını söyledi.
Caferoğlu'nun bütün ömrünü Türklüğe hizmetle geçirdiğini ifade eden Bayram, böyle isimlerin genç nesillere anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.
Ahmet Caferoğlu'nun kızı Ölçer de babasının uzakta olmasına rağmen ömrü boyunca Azerbaycan'la yaşadığını, hayatının sonuna kadar yatağının baş ucunda Azerbaycan bayrağını sakladığını dile getirdi. Ölçer, babasının doğduğu kent olan Gence'ye gidecek olmaktan son derece memnun olduğunu kaydetti.
Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Aşırlı da Caferoğlu'nun Kafkas İslam Ordusu saflarında savaştığını ve Bakü'yü kurtaran askerlerden biri olduğunu anımsattı.
Azerbaycan'da Sovyet yönetimi kurulması üzerine Caferoğlu'nun 1920'de Türkiye'ye iltica ettiğini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olarak akademik kariyerini bu üniversitede devam ettirdiğine vurgu yapan Aşırlı, Caferoğlu'nun Türk dili ve tarihiyle ilgili çok sayıda eser yazarak Türklüğe hizmet ettiğini belirtti.
Etkinlikte, akademisyenler Prof. Dr. Ali Şamil, Prof. Dr. Solmaz Tohidi, Prof. Dr. Nesiman Yakuplu ve Doç.Dr. Firdovsiye Ahmedova, Caferoğlu'yla ilgili konuşma yaptı.
İstanbul Üniversitesi, Gence Devlet Üniversitesi, İstanbul ve Azerbaycan Türk Ocaklarıyla ATİB'in ortaklaşa düzenlediği konferans, yarın Gence'de devam edecek.

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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