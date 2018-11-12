Türkonfed 22'inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 17 Kasım'da Hatay'da

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'nin 22'ncisini, "Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi
" temasıyla 17 Kasım tarihinde Hatay
'da gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (DASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan
, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
ve DASİFED Başkanı Faruk Ekinci
yapacak.
Zirve kapsamında ayrıca, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle, işletmeleri sel gibi afetlere ve mülteci sorunu gibi krizlere daha dayanıklı kılmak için başlatılacak. CBi Türkiye
(Connecting Business Initiative) programının imza töreni de, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler (BM
) Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojácková Sollorano ile UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomassi'nin katılımıyla gerçekleşecek. (Fotoğraflı) - İstanbul
Hatay
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:48