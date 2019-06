TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Osman Turhan, hayatın her alanında hız ile verimlilik esaslı büyük devrim olduğunu ve dijital yeni dünyanın kurulduğunu söyledi. Turhan, "Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" dedi.Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası iş birliğiyle 2018'de harekete geçen TÜRKONFED'in 'Dijital Anadolu Projesi', 5 kentte 1500 KOBİ'ye ulaştı. Projenin 2019 yılı ilk toplantısı, Denizli 'deki otelde yapıldı. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti 'li Osman Zolan , TÜRKONFED Başkanı Orhan Turhan , GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, oda başkanları ve iş insanları katıldı.'DİJİTALLEŞME ARADIĞIMIZ KALDIRAÇTIR'Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Turhan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük devrim yaşandığını ve dijital yeni dünyanın kurulduğunu vurguladı. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonominin rekabetçilik gücünü artırmak gerektiğini kaydeden Turhan, "Tüm sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin, rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor. KOBİ'lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri, nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" diye konuştu.Turhan, yüksek teknolojiyi kullanarak, ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunu vurguladı.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek ise dijital yatırımların sadece bir seferlik yapılmasının yeterli olmayacağını ve süreklilik gerektirdiğini kaydederek, "Önemli olan şirketinizin ihtiyaçlarına hangi teknolojinin uygun olduğunu tam anlamıyla seçebilmektir. Bu noktada da KOBİ'lerimizin Ar-Ge için bütçe ayırmalarının yanında, doğru teknolojik yatırımları yapmaları uzun vadeli katma değer yaratması açısından önemli" dedi.

Kaynak: DHA

- Denizli