TÜRKONFED'den koronavirüs açıklaması
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.
16.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:38
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.
TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Koronavirüsün, Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun değiştirici olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, 10 Mart itibarıyla ilk Kovid-19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek önleyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üzere, salgının yarattığı ciddi bir ekonomik etki de söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görülüyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır."
Halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarının, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişim olduğu bildirilen açıklamada, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Koronavirüsün, Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun değiştirici olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, 10 Mart itibarıyla ilk Kovid-19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek önleyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üzere, salgının yarattığı ciddi bir ekonomik etki de söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görülüyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır."
Halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarının, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişim olduğu bildirilen açıklamada, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Hükümet, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Ekonomi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Ekonomi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ekonomi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Ekonomi
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ekonomi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Ekonomi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi