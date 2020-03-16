TÜRKONFED: Ortak aksiyon almaya hazırız
TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:50
TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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