Türkonfed: Şeffaf, Katılımcı, Kapsayıcı Yerel Yönetim İstiyoruz

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Yerel yönetimlerden beklentimiz hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir şehirler inşa etmeleridir" dedi.Turan, 31 Mart yerel yönetim seçimlerine ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin ana gündemini "rekabet gücü"ne sahip, "çağdaş yaşam"a elverişli ve "insan odaklı" kentleşmenin oluşturması gerektiğini vurguladı ve ekledi:"Finansal dalgalanma sonrasında ekonomide dengelenme sürecinin başarıya ulaşması, önümüzdeki dönemde tarım ve sanayi sektöründe verimlilik artışı hedefli reformlara eğilerek rahatlıkla sağlanabilir."Seçimsiz geçmesini temenni ettiğimiz 4.5 yılı, geçici çözümlerle değil kalıcı reformlarla iyi değerlendirmeliyiz."Enerjimizi kısır tartışmalara harcamak yerine; potansiyelimizi harekete geçirecek ve ekonomide güven iklimini yaratacak ortamı sağlamalıyız. Piyasaların güven ve şeffaflık sorununu her fırsatta kullandığını görüyoruz."Bu da Türkiye ekonomisini kırılgan hale getiriyor. Reform girişimlerinin başarısı, kaçınılmaz bir şekilde ekonomide güven ortamının ve mali piyasalarda da istikrarın sağlanmış olmasına bağlı."Türkiye'nin çıkış yolunun yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçtiğini belirten Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:"Ekonominin dengelenmesinde politika yapıcılara önemli sorumluluklar düşüyor. Ekonomide yeni bir hikayeyi yaratacak adımların da 'şeffaflık, kurumların bağımsızlığı, makroekonomik dengelenme ihtiyacına verdiği zarar/fayda, bankacılık sektörü varlık kalitesi, kamu maliyesi sürdürülebilirliği, yapısal sorunlara çözüm sunabilme kapasitesi ve kural-bazlı politikaların esneklik/fayda eksenindeki değiş-tokuşu' gibi dengelenmeyi destekleyecek etki yaratması önemli."Özellikle ekonomik güvenin tesis edilmesi için kural bazlı politikalar, dengeleyici bir çıpadır. Çıkış yolumuz ise katma değerli üretim ve katma değerli ihracattır. Kaynağımızı altyapı yatırımlarının yanı sıra, tarım ve sanayide yüksek teknolojiye ve markalaşmaya ayırmalıyız.""Yerel yönetimler, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin başlangıç noktasıdır"Gelişmiş bir ekonominin yolunun gelişmiş bir demokrasi anlayışından geçtiğine dikkat çeken Turan, "Türk demokrasisi, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki siyasi, ekonomik ve yönetimsel dengeleri AB örneklerinden esinlenerek yetki paylaşımları yoluyla gerçekleştirebilmelidir. Bölgesel kalkınma ajansları bu doğrultuda ilkesel açıdan atılmış temel bir adım oldu. Yerel yönetimler, bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının tesisiyle de güçlendirilmelidir" dedi."Yerel yönetimler, kalkınmanın kilit aktörleridir"Yerel yönetimlerin, kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu söyleyen Turan, yerel yönetimlerden iş dünyası olarak beklentilerini şu sözlerle belirtti:"Türkonfed olarak, bölgelerarası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz."Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir."Yerel yönetimlerden, iş dünyası olarak beklentimiz hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir kentler inşa etmeleridir. Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma hamlesi, kentlerimizin rekabetçilik ve marka gücünü geliştirmekten geçiyor."Sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıyı gerçekleştiren; kentin bilgi, fikir ve üretim zincirini harekete geçirecek bir ekonomik altyapıyı kuran; ulaşımdan, sosyal ve kültürel altyapıya, doğa, çevre, gençlik, aile ve kadın dostu bir yerel yönetim istiyoruz."Ekonomik altyapının sağlıklı işlemesi için eğitim başta olmak üzere hukuktan bürokrasiye şeffaflık ve güven temelinde sistemsel altyapının da işlerliği önemlidir."Sosyal belediyecilik anlayışı ile akıllı kentler planlayan; yönetime katılım ile temsilde adalete önem veren; rant ekonomisine dayalı olmayan, yerinde dönüşümü teşvik eden bir yerel yönetim istiyoruz."Yerel yönetimlerin cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların güçlenmesine yönelik çok yönlü girişimleri olduğunu biliyoruz. Kreş ve bakım hizmetleri ile her ses ve renkten insanı odağına alan bir yerel yönetim, çağdaş yaşam tarzına uygun olacaktır."1 Nisan sabahından itibaren, kentine ve ülkesine katma değer yaratmak için üreten ve çalışan yerel yönetimlerin vücut bulacağına inancımız tamdır." (Fotoğraflı) - İstanbul